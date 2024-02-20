شكرا لمتابعة خبر عن طفل يصنع لوحة لولي العهد من فرو الإبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام صبي يدعى يزيد الشهراني بعمر 14 سنة بصنع لوحة من فرو الإبل لشخصية ولي العهد الأمير ⁧محمد بن سلمان‬⁩ في عمل فني فريد من نوعه على مستوى العالم.

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وقال يزيد أنه صنع لوحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من وبر الإبل وأتقن رسم الصورة بالحبر “.

وأضاف” كتبت على اللوحة التي تحمل صورة ولي العهد 2030 في الأعلى وهي رؤية المملكة ،وفي الاسفل1727 وهو عام التأسيس واشتغلت على هذه اللوحة لمدة عام كامل وهي ترمز لمثلث المشط وهو تأسيس وتوحيد ورؤية “.