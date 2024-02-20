الرئيس الفنزويلي يؤيّد تصريحات "دا سيلفا" حول "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 فبراير 2024, 1:51 مساءً

أيّد الرئيسُ الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، تصريحات الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا"، الذي وصف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية". وقال مادورو: "هتلر وحش تم إنشاؤه من قبل النخب الغربية، كما قال الرئيس "لولا دا سيلفا"؛ فإن الحكومة الإسرائيلية تفعل الشيء نفسه للفلسطينيين الذي فعله هتلر باليهود". كما أكّد ضرورةَ "تحقيق العدالة" في قطاع غزة.

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