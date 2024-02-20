شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضافا البيان: "سيصلى عليه ــ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".