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الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وأضافا البيان: "سيصلى عليه ــ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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