شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع الاختبارات.. مدارس جدة تطلق مبادرة لاحترام الكتب التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت مدارس جدة مبادرة المحافظة على الكتب الدراسية، تزامناً مع الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، التي تنتهي غدًا الأربعاء.
وتهدف المبادرة إلى المحافظة على الكتاب المدرسي وترسيخ أهمية احترامه، وعدم امتهانه أو وضعه في مكان غير لائق بعد الانتهاء من دراسة المقرر، باعتبار ذلك واجباً تربوياً وأخلاقياً، نظراً لما تتضمنه الكتب المدرسية من آيات قرآنية كريمة وأحاديث شريفة وعلوم ومعارف نافعة.
وتهدف المبادرة إلى المحافظة على الكتاب المدرسي وترسيخ أهمية احترامه، وعدم امتهانه أو وضعه في مكان غير لائق بعد الانتهاء من دراسة المقرر، باعتبار ذلك واجباً تربوياً وأخلاقياً، نظراً لما تتضمنه الكتب المدرسية من آيات قرآنية كريمة وأحاديث شريفة وعلوم ومعارف نافعة.