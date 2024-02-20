شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات رادعة.. النيابة العامة تحذر من إهانة العلم السعودي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية