تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة من دفع المقابل المالي لمدة 3 أعوام

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم، على تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات. كما أقر المجلس الهيكلين والدليلين التنظيميين لوزارتي التعليم والرياضة.

ذكرى يوم التأسيس

وفي بداية الجلسة، أعرب مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" الذي يوافق بعد غد الخميس (22 فبراير) عن الاعتزاز بمسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لنحو (ثلاثة) قرون، وبما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل لكل من يعيش على أرض هذا دوت الخليج الراسخ بجذوره في أعماق التاريخ صموداً ومجداً.

تعزيز العلاقات الدولية

واطّلع المجلس إثر ذلك، على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لاسيما ما يتصل بتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم؛ لتحقيق الأهداف المشتركة وتقوية أواصر التعاون والصداقة في شتى الميادين، منوهاً في هذا السياق بنتائج استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس وزراء هولندا خلال زيارته الرسمية للمملكة.

كارثة غزة

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء تابع المستجدات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن (2024) من أن الأولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والتركيز على وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، والعمل على زيادة وصول المساعدات الإغاثية للسكان.

إنجازات سعودية

وأكد المجلس، أن فوز المملكة باستضافة الدورة (الحادية عشرة) للمنتدى العالمي للمياه (2027م) يأتي ترسيخاً لدورها الريادي في دعم قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد مجلس الوزراء، بما شهده المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي عقد بالرياض، من إطلاقات وتوقيع مذكرات تفاهم للإسهام في تعزيز الاستدامة والارتقاء بجودة الحياة بالمدن السعودية إلى مستويات أعلى، في إطار ما تستهدفه المملكة بتصنيف ما لا يقل عن (10) من مدنها ضمن أفضل (50) مدينة في العالم.

وعدّ المجلس، انضمام (ثلاث) مدن سعودية جديدة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم، وتحقيق المملكة لأعلى معدل نمو بين الوجهات السياحية الكبرى عالمياً، وتصدرها مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ انعكاساً لما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين لقطاعاتها كافة، لتكون هذه البلاد نموذجاً رائداً على جميع الأصعدة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- اتفاقية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم بين المملكة وفيتنام.

- مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي البرازيلي.

- مذكرتا تفاهم بين المملكة وكل من: مركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي، ومعهد جوزيف ستيفان في سلوفينيا، في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي.

- التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمارة والتصميم.

- التوقيع على مشروع اتفاقية مع آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

- اتفاقية مع البرتغال في مجال خدمات النقل الجوي.

- مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد لمناهج اللغة العربية وبرامجها.

- التباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام المرئي والمسموع.

- التباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني.

- اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين.

- التباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية.

- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الرياضة.

- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.

- تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات.

التعيينات والترقيات

ــ ترقية عبدالرحمن المحيميد إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (14) بإمارة منطقة الحدود الشمالية.

ــ تعيين مشعل بن حمدان الروقي على وظيفة (سفير).

ــ تعيين إيناس بنت أحمد الشهوان على وظيفة (وزير مفوض).

ــ ترقية الدكتور/ يحيى بن سعيد القحطاني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ــ ترقية سعد بن ثواب بن محمد السبيعي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.

ــ ترقية منال بنت إبراهيم بن عتيق إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.