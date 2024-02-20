انت الان تتابع سفن حربية فرنسية في البحر الأحمر تدمّر "مسيرتين" أُطْلِقَتا من اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارةُ الدفاع الفرنسية، اليوم "الثلاثاء"، أنّ سفنًا حربية فرنسية في البحر الأحمر اعترضت طائرتين مسيرتين ودمّرتْهما بعد انطلاقهما من اليمن لشنّ هجمات.

وأوضحت الوزارة أن فرقاطات فرنسية متعددة المهام رصدت في مناطق الدوريات التي تقوم بها في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، هجمات متعددة بطائرات مسيرة من اليمن، وتمّ الاشتباك مع طائرتين مسيرتين وتدميرهما؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

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