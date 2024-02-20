انت الان تتابع "فوفانا" ينتظم في تدريبات الاتفاق.. استعدادًا لمواجهة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 فبراير 2024, 4:08 مساءً

انتظم العاجي "سيكو فوفانا" في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التي أقيمت اليوم الثلاثاء في ملعب النادي "موطن الفرسان"، وكان "فوفانا" قد وصل يوم أمس إلى الدمام قادمًا من بلاده بعد تتويجه مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا. تأتي تحضيرات أحمر الشرقية استعدادًا لاستضافة الهلال يوم الاثنين المقبل على ملعب "موطن الفرسان"، ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد بدأ بحفل استقبال مبسط للمحترف العاجي الجديد "فوفانا"؛ حيث نظم موظفو النادي، إلى جانب لاعبي الفريق والأجهزة الفنية؛ ممرًّا ترحيبيًّا، ثم اشتمل التدريب على الإحماء، ثم تدريب تكنيكي بالكرة، قبل أن يتركّز التدريب على الجانب التكتيكي، واختتم التدريب بمناورة فنية على كامل الملعب.

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