شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب إبداء الرغبات لإنشاء طريق سريع يربط منطقة عسير بمنطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وهيئة تطوير منطقة عسير فتح باب إبداء الرغبات لإنشاء طريق سريع يربط منطقة عسير بمنطقة جازان لمشروع طريق عسير - جازان السريع حيث تهدف هذه الخطوة للبحث عن أفضل الشركات المختصة في أعمال الطرق، استمراراً للخطوات التي يتم اتباعها عند تنفيذ المشاريع الكبرى، بما يضمن تنفيذ المشاريع بأعلى معايير السلامة والجودة.

وأوضحت أن الطريق يمتد من منطقة الفرعاء بعسير إلى ساحل البحر الأحمر عبر منطقة جازان بطول 136 كم، ويحتوي على 6 تقاطعات و 57 جسرًا، بمجموع أطوال 18 كم بالإضافة إلى 11 نفقًا بطول 9.2 كم ويحتوي على 3 مسارات في كل اتجاه بنموذج عقد التصميم، والبناء، والتمويل، والتشغيل، والصيانة.

وستكون مدة العقد 30 سنة. وأشارت الهيئة إلى أن الطريق سيعزز من ترابط المنطقتين ودعم الحركة السياحية واللوجستية بينهما، كما يسهم في الحفاظ على مكانة المملكة في مؤشر الترابط، حيث تعد الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق وفقاً لمنتدى التنافسية العالمي، وهو الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.

ودعت الهيئة والمركز الجهات المهتمة بأعمال الطرق إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الاثنين الموافق 19 مارس 2024 م الساعة 3 مساًء بتوقيت المملكة.