شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى السعودي للإعلام يستعرض أفق الفرص الممولة وتوجهات الإنفاق والان نبدء بالتفاصيل

المنتدى السعودي للإعلام

الدمام - شريف احمد - تناولت جلسة حوارية ضمن أعمال الدورة الثالثة للمنتدى السعودي للإعلام اليوم، "الإنتاج التلفزيوني.. أفق الفرص الممولة وتوجهات الإنفاق"، الفرص الممولة بالإعلانات وتوجه الشركات في إنتاج المحتوى وأهميته في نجاح الإعلانات.وشارك في الجلسة، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيف الإعلامية بندر المشهدي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة adspetive رافال رادوفيتس، ومدير عمليات التنمية في مجموعة choueiri الإعلانية.تحدث المشاركون عن أهمية صناعة المحتوى في الإعلانات التي تعد من أهم أدوات التسويق التي تزود الجمهور بالمعلومات المفيدة والمجانية، كما ترفع أعداد المتابعين وجذب المجتمع للتعرف على المنتج الذي يتم نشره وتسويقه، والمحافظة على العملاء من خلال خلق حالة من التفاعل الإيجابي معهم.وتطرقت الجلسة إلى أهمية دور الذكاء الاصطناعي في الإنتاج التلفزيوني لتحقيق الكفاءة القصوى لسير عمل الإنتاج والبرامج الإذاعية، وتحسين عملية تقييم الجودة السمعية والبصرية، وأيضاً في إنشاء برامج جديدة باستخلاص البيانات من المحفوظات.