شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى بريطانيا يوقع اتفاقية للإنضمام للمنظمة الدولية للقهوة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية انضمام المملكة العربية السعودية إلى المنظمة الدولية للقهوة (ICO)، وذلك المقر الرئيس للمنظمة بلندن، بحضور المستشارة في السفارة البندري السبيعي.
وعبر سموه عن سعادته بتمثيل المملكة في هذا الحدث المهم الذي يؤكد التزامها بدعم وتعزيز صناعة القهوة العالمية، مشيراً إلى أن القهوة تعد جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية.
أعربت المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية للقهوة فانوسيا نوغيرا، عن سعادتها بانضمام المملكة لهذه الاتفاقية، متطلعةً إلى العمل سويًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتعد المنظمة الدولية للقهوة (ICO) هي المنظمة الرئيسية للقهوة على مستوى العالم، وتقوم بدور مهم في تنظيم اجتماعات دورية ومؤتمرات لأعضائها، وتنشر تقارير وإحصائيات حول سوق القهوة العالمي، وتعمل على مشاريع تحسين الإنتاجية والجودة والاستدامة في البلدان المنتجة للقهوة.
وعبر سموه عن سعادته بتمثيل المملكة في هذا الحدث المهم الذي يؤكد التزامها بدعم وتعزيز صناعة القهوة العالمية، مشيراً إلى أن القهوة تعد جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية.
أعربت المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية للقهوة فانوسيا نوغيرا، عن سعادتها بانضمام المملكة لهذه الاتفاقية، متطلعةً إلى العمل سويًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتعد المنظمة الدولية للقهوة (ICO) هي المنظمة الرئيسية للقهوة على مستوى العالم، وتقوم بدور مهم في تنظيم اجتماعات دورية ومؤتمرات لأعضائها، وتنشر تقارير وإحصائيات حول سوق القهوة العالمي، وتعمل على مشاريع تحسين الإنتاجية والجودة والاستدامة في البلدان المنتجة للقهوة.