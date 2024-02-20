شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبد الرحمن بن مساعد: ولي العهد أثبت بالحجة والبرهان أنه إذا قال شيئا فعله.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بمميزات بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وقال سموه، خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام، أن ولي العهد أثبت بالحجة والبرهان أنه إذا قال شيئا فعله ولا يقول إلا ما يعنيه.

وتمنى أن يجري ولي العهد حديث إعلامي مرة أو 3 مرات كل عام، لأنه في كل مرة يتحدث يطمئن من لديه تشكك، ويوضح ما هو ملتبس.

وأضاف أن ولي العهد لديه إلمام كامل بما يتحدث عنه، مضيفا أن ولي العهد لديه معرفة دقيق بالعديد من الموضوعات ومنها رؤية المملكة 2030.