فعاليات درب زبيدة في زبالا الأثرية وفيد التاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة التراث عن إطلاق فعاليات «درب زبيدة» في نسختها الثانية الأحد المقبل، وتستمر لمدة 10 أيام في كل من قرية زبالا الأثرية بمنطقة الحدود الشمالية، ومدينة فيد التاريخية بمنطقة حائل، للاحتفاء بتراث درب زبيدة الممتد من الكوفة إلى مكة المكرمة، والذي يعد جزءا من الموروث الثقافي العريق. وأوضحت الهيئة أن المهرجان يتضمن عددا من الفعاليات متمثلة في خطى النجوم، جادة درب زبيدة، سوق الحرفيين، الفعاليات الاستعراضية، معرض درب زبيدة، حكايات درب زبيدة، جدارية درب زبيدة، منطقة الجلوس، التراث غير المادي، منطقة الضيافة، ومنطقة الطفل.

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