شكرا لقرائتكم خبر عن بفعاليات متميزة.. 10 مواقع في الرياض للاحتفاء بـ"يوم التأسيس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة منطقة الرياض تجهيز 10 مواقع في العاصمة احتفاء بـ"يوم التأسيس"، الذي يصادف 22 فبراير من كل عام، ضمن جهودها في جعل المدينة متفاعلة مع الأحداث والمناسبات، إلى جانب تعزيز الترابط المجتمعي، وروح الانتماء والتلاحم.

وتتضمن المواقع المخصصة للاحتفالات: حديقة النخيل الغربي، حديقة قرطبة العامة، حديقة الكناري، حديقة الملتقى، حديقة الخليج، حديقة السحاب، حديقة الدار البيضاء الثانية، حديقة الرمال، حديقة أبي ذر الغفاري، حديقة الفلاح.

مواقع جاذبة

وأوضحت أمانة الرياض أنها راعت في المواقع سهولة الوصول إليها، توزيعها على مناطق متفرقة من المدينة، إضافة إلى تهيئتها بشكل كامل لاستقبال السكان والزوار، لتؤدي دورها الفاعل كمواقع جاذبة للأنشطة المستدامة، ومعززة للترابط الاجتماعي.

وأعدت الأمانة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثرية المنسجمة مع طبيعة الحدث ودوره في استذكار مسيرة ممتدة للدولة على مدار 3 قرون، وإبراز مصادر فخرها بماضيها العريق، وإرثها الثقافي المتنوع، واعتزازها بجذورها الراسخة.

معرض الأزياء التاريخية

وتتضمن الفعاليات معرض الأزياء التاريخية وتطورها عبر المراحل المختلفة، والمجسمات التراثية التي تأخذ الزائر في رحلة على معالم بارزة بفترات زمنية مختلفة.

وكذلك العروض التفاعلية التاريخية، والألعاب الشعبية، ومناطق للحرفيين، وأخرى مخصصة للأطفال.

وتأتي الفعاليات التي تنظمها أمانة الرياض بمناسبة يوم التأسيس امتدادًا لأعمالها بأن تكون المدينة نابضة بالحياة، متفاعلة مع ساكنيها وزوارها، وجهودها في توفير بيئة جاذبة للأنشطة المعززة للتلاحم والترابط المجتمعي.