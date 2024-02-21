حالة طبية تُجبر طائرة سعودية على الهبوط الطارئ في كراتشي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 فبراير 2024, 5:23 صباحاً

هبطت طائرة سعودية، متجهة من بنغلاديش إلى السعودية، اضطراريًّا في مدينة كراتشي الباكستانية؛ بسبب حالة طبية طارئة لأحد المسافرين من الجنسية البنغلاديشية. وأفادت التقارير الباكستانية بأن رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض هبطت يوم أمس في باكستان، بعد تعرض الراكب البنغلاديشي البالغ من العمر 44 عامًا لوعكة صحية حرجة؛ حيث عانى من ارتفاع ضغط الدم والقيء المستمر. وأشارت التقارير إلى أن الطائرة كانت في المجال الجوي الهندي، ولكن بعد تقييم الحالة والظروف، قرر قائد الطائرة الهبوط في مطار "جناح الدولي" في كراتشي، بعد الحصول على إذن الهبوط الطارئ. وقام الفريق الطبي الموجود في المطار باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وغادرت بعد ذلك الطائرة كراتشي متوجهة إلى الرياض.

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