مكافحة الأمراض المشتركة

واستعرضت الورشة الإجراءات اللازمة لتحسين نظام الرصد المتكامل والمشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب بحث ودراسة وجود لجنة علمية مشتركة تعمل على الأدلة والمفاهيم العلمية في التشخيص الحيواني والحشري ومكافحة العدوى، وبحث آليات البيانات وربطها بأنظمة الجيومكانية.
وناقشت الورشة أهمية حصر القدرات المخبرية الحالية والتحديات وحلول التحسين، إضافة إلى بحث ودراسة تحسين الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في نطاق الأمراض المنقولة بالنواقل والأمراض المشتركة.
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