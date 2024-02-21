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مكافحة الأمراض المشتركة

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أقام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بالتشارك مع هيئة الصحة العامة (وقاية) ورشة عمل بمحافظة جدة، بهدف تطوير التعاون وتعزيز دور مكافحة الأمراض الحيوانية والمشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية.

واستعرضت الورشة الإجراءات اللازمة لتحسين نظام الرصد المتكامل والمشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب بحث ودراسة وجود لجنة علمية مشتركة تعمل على الأدلة والمفاهيم العلمية في التشخيص الحيواني والحشري ومكافحة العدوى، وبحث آليات البيانات وربطها بأنظمة الجيومكانية.

وناقشت الورشة أهمية حصر القدرات المخبرية الحالية والتحديات وحلول التحسين، إضافة إلى بحث ودراسة تحسين الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في نطاق الأمراض المنقولة بالنواقل والأمراض المشتركة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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