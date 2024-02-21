"الإحصاء": 417 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي خلال العام 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت الهيئة العامة للإحصاء إن قيمة فائض الميزان التجاري السعودي خلال العام 2023 بلغ 417 مليار ريال.

وأضافت أن حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال العام 2023 بلغ 2 تريليون ريال.

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