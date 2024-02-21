"الإرشاد الزراعي" ينصح مزارعي النخيل بالتخلص من بقايا محصول التمر التالف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 فبراير 2024, 6:05 صباحاً

نصح "الإرشاد الزراعي" مزارعي النخيل، بالحرص على التخلص من بقايا محصول التمر التالف؛ للحد من انتشار الآفات الحشرية بالمزرعة. وأوضح المهندس سلمان البراهيم؛ أن بقاء بقايا محصول التمر التالف مكشوفة في المزرعة يعمل على فرز مادة الكيرمون؛ التي بدورها تعمل على جذب عديدٍ من الآفات الحشرية، أهمها حشرة سوسة النخيل الحمراء. وحذّر البراهيم؛ في فيديو على حساب "الإرشاد الزراعي"، من أن إصابة النخيل بهذه الحشرة تنتقل للأشجار المجاورة وتضر بالمزرعة كاملة.

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