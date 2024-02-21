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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام محمد بن سعود.. مسيرة تاريخية وسجل حافل بالبطولات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شخصية قيادية استطاعت تحقيق ملحمة وسجل حافل بالبطولات الوطنية، إنه الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، مؤسس الدولة السعودية.
تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية في النصف الثاني من عام 1139هـ، وتحدد يوم 30 جمادى الثاني 1139هـ الموافق 22 فبراير 1727م ليكون تاريخًا لتأسيس الدولة السعودية الأولى، وتحتفل المملكة بذكرى هذه المناسبة الوطنية العريقة كل عام.
ولد الإمام محمد بن سعود عام 1090هـ -1679م، ونشأ وترعرع في الدرعية، واستفاد من التجربة التي خاضها في شبابه حين عمل إلى جانب والده في ترتيب أوضاع الإمارة، وهو ما أعطاه معرفة تامة بكل أوضاعها.
وعُرفت عنه صفات متعددة، كالتدين، وحب الخير، والشجاعة، والقدرة على التأثير، فكان محمد بن سعود امتدادًا لتاريخ أسلافه الذين بنوا الدرعية وحكموها، وانتقل بها من دولة المدينة إلى دولة واسعة.
وكذلك حملة الدرعية على العيينة، ومقتل الأمير زيد بن مرخان، ومنها كذلك انتشار مرض الطاعون في جزيرة العرب خلال تلك الفترة، وتسببه في وفاة أعداد كبيرة من الناس.
كل هذه التحديات لم تقف أمامه، واستطاع محمد بن سعود أن يتغلب عليها وأن يتخطاها ويوحد الدرعية، وأن يسهم في نشر الاستقرار في منطقة العارض.
ومنذ توليه الحكم، بدأ التخطيط للتغيير عن النمط السائد خلال تلك الأيام، فأسس لمسار جديد في تاريخ المنطقة تمثل في الوحدة والتعليم ونشر الثقافة وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، والحفاظ على الأمن.
كما كان -رحمه الله- كثير الخيرات والعبادة، وكان أبوه سعود وجده محمد أميرين على إمارة الدرعية، وهما أكبر قومهما.
كما عُرف عن الإمام محمد بأنه كريم الطبيعة، ميسر الرزق، له أملاك كثيرة من نخل وزروع، وقيل عن سخائه إن الرجل كان يأتيه من البلدان يطلب منه شيئًا كثيرًا لوفاء دين عليه، فإذا عرف أنه محق أعطاه إياه.
وإذا امتنع أحد أن يعطي ابنته لشخص خطبها وهو كفؤ سار بنفسه إليه وعاتبه في ذلك، وربما اشترط على نفسه أن زوجوا هذا فلانة، فإن أصابها منه ضرر من كسوة أو متاع أو سكن، فأنا ضامن له.
وكان كذلك يفعل حين وقع الشرط لا محالة، وذلك لحسن سيرته وسريرته، ورغبته في التئام جماعته وكثرة خيرهم بالتناسل والتعاضد، وكان يأمر جماعته بإطفاء الفتن دائمًا.
جرى تأسيس الدولة السعودية الأولى وتوحيدها وبناؤها في عهد الإمام محمد بن سعود خلال 40 عامًا.
وكان من أبرز أحداثها خلال الفترة (1139 - 1158ه) ما يأتي:
تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية في النصف الثاني من عام 1139هـ، وتحدد يوم 30 جمادى الثاني 1139هـ الموافق 22 فبراير 1727م ليكون تاريخًا لتأسيس الدولة السعودية الأولى، وتحتفل المملكة بذكرى هذه المناسبة الوطنية العريقة كل عام.
ولد الإمام محمد بن سعود عام 1090هـ -1679م، ونشأ وترعرع في الدرعية، واستفاد من التجربة التي خاضها في شبابه حين عمل إلى جانب والده في ترتيب أوضاع الإمارة، وهو ما أعطاه معرفة تامة بكل أوضاعها.
الدفاع عن الدرعيةوشارك الإمام محمد بن سعود في الدفاع عن الدرعية، عندما غزاها سعدون بن محمد زعيم بني خالد بالإحساء، واستطاعت الإمارة الصمود ودحر الجيش المعتدي.
وعُرفت عنه صفات متعددة، كالتدين، وحب الخير، والشجاعة، والقدرة على التأثير، فكان محمد بن سعود امتدادًا لتاريخ أسلافه الذين بنوا الدرعية وحكموها، وانتقل بها من دولة المدينة إلى دولة واسعة.
أوضاع استثنائيةوفي أوضاع استثنائية، تولى الإمام محمد بن سعود الحكم بمنتصف عام 1139هـ - فبراير 1727م، إذ عانت الدرعية قبيل توليه الحكم ضعفًا وانقسامًا لأسباب متعددة، منها النزاع الداخلي على الإمارة بين عم محمد والأمير زيد بن مرخان.
وكذلك حملة الدرعية على العيينة، ومقتل الأمير زيد بن مرخان، ومنها كذلك انتشار مرض الطاعون في جزيرة العرب خلال تلك الفترة، وتسببه في وفاة أعداد كبيرة من الناس.
كل هذه التحديات لم تقف أمامه، واستطاع محمد بن سعود أن يتغلب عليها وأن يتخطاها ويوحد الدرعية، وأن يسهم في نشر الاستقرار في منطقة العارض.
وسط الجزيرة العربيةكان الإمام محمد بن سعود حاكمًا حكيمًا وفيًا، تربى في بيت عز وإمارة، وتعلم السياسة وطرق التعامل مع الإمارات المجاورة والعشائر المتنقلة، فكان له أثر كبير في استتباب الأوضاع في الإمارة قبل توليه الحكم.في الوقت نفسه، تحلى برؤية ثاقبة، فقد درس الأوضاع التي كانت تعيشها إمارته والإمارات من حولها بشكل خاص، ووسط الجزيرة العربية بشكل عام.
ومنذ توليه الحكم، بدأ التخطيط للتغيير عن النمط السائد خلال تلك الأيام، فأسس لمسار جديد في تاريخ المنطقة تمثل في الوحدة والتعليم ونشر الثقافة وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، والحفاظ على الأمن.
التأني والرؤية المستقبليةكان للإمام محمد بن سعود، كان له من الأبناء أربعة، وهم: عبد العزيز، وعبد الله، وسعود، وفيصل، وذكر المؤرخون أنه كان محبًا للتفكير، وهو ما يدل على شخصيته في الاستقراء والتأني والرؤية المستقبلية.
كما كان -رحمه الله- كثير الخيرات والعبادة، وكان أبوه سعود وجده محمد أميرين على إمارة الدرعية، وهما أكبر قومهما.
كما عُرف عن الإمام محمد بأنه كريم الطبيعة، ميسر الرزق، له أملاك كثيرة من نخل وزروع، وقيل عن سخائه إن الرجل كان يأتيه من البلدان يطلب منه شيئًا كثيرًا لوفاء دين عليه، فإذا عرف أنه محق أعطاه إياه.
سيرة الإمام محمد بن سعودكان المعهود من الإمام محمد بن سعود، أنه لا يرى شابًا من أهل بلدته وجماعته غير متزوج إلا سأل عن حاله، فإذا قيل له إنه لا يملك شيئًا من جهاز إلا وجهزه، وأمره بالزواج.
وإذا امتنع أحد أن يعطي ابنته لشخص خطبها وهو كفؤ سار بنفسه إليه وعاتبه في ذلك، وربما اشترط على نفسه أن زوجوا هذا فلانة، فإن أصابها منه ضرر من كسوة أو متاع أو سكن، فأنا ضامن له.
وكان كذلك يفعل حين وقع الشرط لا محالة، وذلك لحسن سيرته وسريرته، ورغبته في التئام جماعته وكثرة خيرهم بالتناسل والتعاضد، وكان يأمر جماعته بإطفاء الفتن دائمًا.
جرى تأسيس الدولة السعودية الأولى وتوحيدها وبناؤها في عهد الإمام محمد بن سعود خلال 40 عامًا.
أبرز أعماله
وكان من أبرز أحداثها خلال الفترة (1139 - 1158ه) ما يأتي:
- توحيد شطري الدرعية وجعلها تحت حكم واحد، بعد أن كان الحكم متفرقًا في مركزين.
- الاهتمام بالأمور الداخلية وتقوية مجتمع الدرعية وتوحيد أفراده.
- تنظيم الأمور الاقتصادية للدولة.
- بناء حي جديد في سمحان وهو حي الطرفية، وانتقل إليه بعد أن كان حي غصيبة هو مركز الحكم مدة طويلة.
- نشر الاستقرار في الدولة في مجالات متنوعة.
- الاستقلال السياسي وعدم الولاء لأي قوة، في حين أن بعض بلدان نجد كانت تدين بالولاء لبعض الزعامات الإقليمية.
- التواصل مع البلدات الأخرى للانضمام إلى الدولة السعودية، وقدرة الإمام الكبيرة على احتواء زعاماتها وجعلهم يعلنون الانضمام للدولة والوحدة.
- بناء سور الدرعية للتصدي للهجمات الخارجية القادمة إلى الدرعية من شرق الجزيرة العربية.
- القادمة إلى الدرعية من شرق الجزيرة العربية.