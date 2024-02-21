انت الان تتابع مشاجرتهم الجماعية قادتهم لـ"النيابة".. تحريات الرياض تُطيح بنيجيري ومواطنيْن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (3) أشخاص "مقيم من الجنسية النيجرية ومواطنيْن اثنين"؛ لارتكابهم مشاجرة جماعية في مكان عام.

ووفق "الأمن العام" فقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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