انت الان تتابع ثغرات بمنتجات HP تستدعي تحذيرًا عالي الخطورة من "الأمن السيبراني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته HP لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها لتفادي تأثيراتها على المستخدمين.

وأوصى المركز بتحديث المنتج المتأثر؛ حيث أصدرت HP توضيحًا لهذا التحديث عبر الروابط:

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