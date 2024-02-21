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رئاسة الشؤون الدينية تستكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس

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عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقد رئيس الشؤون الدينية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس اجتماعا لاستكمال الاستعدادات في مكتبه بالمسجد الحرام ؛للإحتفاء بيوم التأسيس؛ لتعزيز العمق التاريخي والحضاري لدولتنا المباركة، كونه يوما راسخا يحمل دلالات تاريخية امتداداً لأكثر من ثلاثة قرون.
اجتماع احتفالات يوم التأسيس - اليوم

يوم التأسيس

‏وأكد رئيس الشؤون الدينية أن أهمية يوم التأسيس تكمن كونه يوم تاريخي في ذاكرة الوطن وعمق التاريخ وتأصيل جذور المملكة العربية التاريخية الراسخة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ثم الدولة السعودية الثانية، ثم الثالثة التي أرساها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته-، وأبناؤه البررة من بعده الذين ساهموا في بناء وازدهار هذه البلاد المباركة.
‏وأعدت رئاسة الشؤون الدينية سلسلة من اللقاءات الاثرائية لإبراز يوم تأسيس المملكة كونه بداية لتقدمها وازدهارها، حيث منّ الله عليها بالوحدة والتلاحم بين ولاة الأمر، حفظهم الله، وأبناء هذا الوطن الكريم والمعطاء، وترسيخ هذا اليوم في نفوس أبنائنا حب الوطن وشرف الانتماء له.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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