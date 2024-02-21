"عمرو أديب": شعرت بالتكريم والتقدير بعد حصولي على الجنسية السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - عبّر الإعلامي عمرو أديب عن فخره بالحصول على الجنسية السعودية، مؤكدًا أنها تمثل نوعًا من التكريم والتقدير له.

وقال "أديب" خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام: "شعرت بالتكريم والتقدير بعد حصولي على الجنسية السعودية، لاسيما في ظل انتقاء المملكة للشخصيات التي تمنحها التكريم".

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