انت الان تتابع منتدى الإعلام.. "الأحمري": التحديات فرضت على الصحافي أن يكون شامل الأدوات والمهارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 فبراير 2024, 11:40 صباحاً

ناقش المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة ضمن جلسات اليوم الثاني والأخير أبرز التحديات في "إنتاج المحتوى" الإعلامي العابر للقارات. وأوضح الإعلامي عضوان الأحمري أن تحديات المشهد الإعلامي اليومي فرضت على الصحافي أن يكون شامل الأدوات والمهارات، وبإمكانه التصور والتحرير والمونتاج خصوصًا مع انتهاء العصر الورقي باستثناء بعض الطبعات الورقية التي تعد شرفية. وأضاف الإعلامي محمد عبدالمتعال أن المشهد الإعلامي الراهن يعتمد عن البحث عن الجمهور المستهدف؛ كي نتمكن من إنتاج محتوى حيوي ومتفرد يواكب للعصر، ويتوافق مع اهتمامات الجمهور بتنوعاته الثقافية والمعرفية كافة. من جهته، أكد الإعلامي محمد التونسي خلال الجلسة أن التقليدية باتت أهم تحدٍّ يواجه الإعلام في الوقت الراهن، إضافة إلى أن التشبث بالأمجاد الصحافية القديمة يعيق تطور وإثراء التجربة، كما أنها تقف عائقًا أمام الحاضر والمستقبل. وشدد جافيير أريباس على أن علينا تخطي التحديات الاقتصادية في مجال الإعلام والتصدي للتضليل الإعلامي والأخبار الزائفة.

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