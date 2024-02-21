شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى برقيتي تهنئة من ملك البحرين وولي عهده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

الإنجازات الحضارية والتنموية

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب التهاني والتمنيات له – حفظه الله – بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة، مشيداً جلالته بهذه المناسبة بما حققته المملكة العربية السعودية على مدى عقود من الزمان من الإنجازات الحضارية والتنموية الشاملة التي طالت مختلف المجالات والميادين وعززت مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

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العلاقات الأخوية بين البلدين

كما أشاد جلالته بأواصر العلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو مستمر على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكدًا حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة وتنمية هذه العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والدفع بها بمختلف مسارات العمل والتنسيق المشترك، بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين المتبادلة ويعود بالخير والنفع عليهما.

برقية ولي عهد البحرين

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب تهانيه وتمنياته له – حفظه الله – بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد سمو ولي عهد مملكة البحرين بما حققته المملكة من إنجازات تنموية وحضارية مشرفة على مختلف الأصعدة والمجالات، التي عززت من مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، منوهًا سموه بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وأخوية متينة تواصل تطورها ونمائها في مختلف المجالات نحو التكامل المنشود، مؤكدًا حرص مملكة البحرين الدائم على استمرار توطيد العلاقات المتميزة في مختلف مسارات العمل والتنسيق المشترك، بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين ويعود بالخير والنفع على الجميع.

كما بعث سمو ولي عهد مملكة البحرين برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.