شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تطرح 100 فرصة تطوعية خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ‏طرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، (100) فرصة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك القادم، تنوعت بين فرص دينية، وخدمية، وتنظيمية.

وأوضحت الوزارة أن مجموع العائد الاقتصادي لهذه الفرص يبلغ (760) ألف ريال، في حين بلغ مجموع الساعات التطوعية (500) ساعة، وعدد المتطوعين المسجلين (500) متطوع ومتطوعة.

تفاصيل الفرص التطوعية

وبينت أن الفرص التطوعية تنوعت ما بين تنظيف وتبخير وتعطير المساجد، وإلقاء دروس دعوية للدعاة المتعاونين، وتنظيم المصلين لصلاة التراويح، كما تضمنت الفرص المشاركة في تنظيم الحملة الصحية التي تنُفذ بالشراكة مع جمعية “رحماء الصحة” في عدة مساجد للقيام بقياس العلامات الحيوية والسكري والضغط والوزن للمصلين.

وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود وأعمال الوزارة لتعزيز قيم التطوع، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأعمال التطوعية.