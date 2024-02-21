شكرا لقرائتكم أبوحيمد متحدثاً رسميًا لمركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، قرارًا بتعيين عبدالعزيز بن سعد أبوحيمد متحدثًا رسميًّا باسم المركز.

تعزيز الأداء الإعلامي والاتصالي

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الأداء الإعلامي والاتصالي في المركز، تحقيقًا للشفافية، والإسهام في تسهيل الوصول إلى المعلومات التثقيفية والتوعوية والبيانات التي يعنى بها مركز الغطاء النباتي.

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ويمتلك أبوحيمد خبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية، إضافةً إلى عدد من الجهات الحكومية، وشارك في تغطية العديد من الأحداث والاتفاقيات العالمية، وحصل على العديد من الجوائز الإعلامية الخليجية والعربية.

أهداف مركز تنمية الغطاء النباتي

يُذكر أن المركز يهدف إلى حماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها ونشر التوعية بالمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها حول المملكة، فضلًا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الاحتطاب، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، ما يخفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويرتقي بجودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.