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شكرا لقرائتكم ضبط 8 أطنان بصل مخزنة في مستودع جنوب الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - ضبطت وزارة التجارة 8 أطنان بصل مخزنة في مستودع جنوب الرياض، وألزمت المنشأة بضخها فوراً في الأسواق.
ضبط 8 أطنان بصل
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “إن وزارة التجارة تمكنت من ضبط 8 أطنان بصل مخزنة في مستودع جنوب الرياض”.
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وأضاف الحسين: “أن وزارة التجارة ألزمت المنشأة بضخها فوراً إلى الأسواق، وتشرف على وصولها لمنافذ البيع”.