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ضبط 8 أطنان بصل مخزنة في مستودع جنوب الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - ضبطت وزارة التجارة 8 أطنان بصل مخزنة في مستودع جنوب الرياض، وألزمت المنشأة بضخها فوراً في الأسواق.

ضبط 8 أطنان بصل

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “إن وزارة التجارة تمكنت من ضبط 8 أطنان بصل مخزنة في مستودع جنوب الرياض”.

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وأضاف الحسين: “أن وزارة التجارة ألزمت المنشأة بضخها فوراً إلى الأسواق، وتشرف على وصولها لمنافذ البيع”.

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