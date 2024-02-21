اخبار السعوديه

تسويق الهوية الوطنية على طاولة المنتدى السعودي للإعلام

0 نشر
عبدالله العماري - الرياض  تصوير / محمد البريدي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تسويق الهوية الوطنية على طاولة المنتدى السعودي للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض المشاركون في الجلسة الحوارية ”مستقبل الهوية الوطنية في عالم يتشكل“ ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بالرياض اليوم، دور التحولات الاجتماعية في تشكيل الهويات الوطنية، والاستفادة من رأس المال الثقافي والتراث بطريقة استراتيجية وشاملة لبناء هوية وطنية قوية.
وتناولت الجلسة تسويق المملكة وثقافتها عالمياً في ضوء الاستخدام الفعال لوسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق المؤثر للهوية الوطنية والمنصات والاستراتيجيات الأكثر فعالية، والاتجاهات والعوامل الناشئة التي ستشكل المشهد مع التنبؤ بمستقبل الهويات الوطنية في العقد القادم.

أدوات التسويق

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الرئيس التنفيذي لاستوديوهات روتانا، إن الإعلام بتقنياته الحديثة سلاح مهم في العصر الحالي، وأدوات التسويق تختلف من مجال لآخر، ومن المهم تحديد الرسالة الرئيسة في تسويق الهوية والثقافة .
وأوضحت أن الثقافة السعودية يجب نقلها بلغة الشباب، ومنصة X مناسبة لتقديم الهوية السعودية لأنها أكثر رسمية.

إلى ذلك، قال الدكتور عبيد العبدلي عضو مجلس الشورى السابق إن للمملكة تاريخ يمتد لقرون، والشخصية السعودية تنافس عالمياً وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لافتاً إلى أن المواطن السعودي ينقل صورة للعالم حول الوطن، ويسوق للمملكة بشكل عملي، وهو قابل للتطوير.

الثقافة الأساسية

أما الدكتور عبدالعزيز بن علي الغريب أستاذ التغير الاجتماعي والثقافي، أشار إلى أن البناء الاجتماعي في المملكة ليس فيه تصنيفات، وميزته ماضيه وحاضره وتوقع مزدهر للمستقبل.
وأوضح أن أهم ميزة للمملكة أنها دولة ومجتمع لديه موثوقية، والأجيال تتطور باستمرار مع الثبات على الثقافة الأساسية والقابلية للحداثة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا