خلال المنتدى السعودي للإعلام.. سفراء يشيدون بأداء الدبلوماسية السعودية

الدمام - شريف احمد - شدد مجموعة من السفراء المشاركين في جلسة ”الدبلوماسية من أجل عالم مزدهر“ ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى السعودي للإعلام بالرياض اليوم، على أهمية الدبلوماسية والحوار في حل الخلافات وتهدئة النزاعات والتوترات التي يشهدها العالم، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتعايش والتعاون والازدهار للشعوب.وتحدث المشاركون عن الدبلوماسية السعودية نموذجاً بارزاً وفعالاً في تحقيق هذه التوجهات إقليمياً ودولياً، لا سيما أنها تتصف بالحيوية والديناميكية والمبادرة وتمثل نموذجاً إيجابياً عالمياً يسعى إلى ازدهار العالم وأمنه واستقراره.وقال نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى الرياض إن العالم أصبح أكثر تعقيداً في العقد الأخير، لا سيما أن بعض الدول ترفض النظام العالمي القديم، مشيراً إلى أن السعودية لديها مرونة في التحول والتغيير.أما باسكال غريكوار السفير البلجيكي في السعودية فأكد أن الدبلوماسية التقليدية عجزت عن التوصل إلى الأسباب الحقيقية للصراعات، وبالتالي عجزت عن جعل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أكثر فعالية في إدارة النزاعات.ولفت دام بونتام السفير التايلندي، إلى أن الدبلوماسية أداة لتعزيز السلام والتواصل الفعّال، وتنمية علاقات الصداقة وجسور الوئام والمحبة بين دول العالم، مشيراً إلى أن الدبلوماسية تمثل حصناً لمنع وقوع النزاعات وتعزيز قيم التعايش الإنساني بين الشعوب.