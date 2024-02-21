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سجن وغرامة.. النيابة العامة تحذر من تشويه التراث العمراني

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، من تشويه الأثار أو التراث العمراني بالكتابة أو الطلاء أو النقش وغيرها، مؤكدة أن كل من يرتكب ذلك سيعرض نفسه للعقوبات.
وقالت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس": "كل من شوه أثرًا أو تراثًا عمرانيًا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال حريق، يعاقب بـ: السجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

النيابة العامة

من ناحية أخرى، أكدت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، أنه لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا بشروط خاصة.
وشددت النيابة العامة، على منصة "إكس"، أنه لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية، وبشروط خاصة؛ بينها المادة السادسة من نظام العلم للمملكة العربية .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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