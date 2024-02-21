شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى السعودي يؤكد أهمية استقطاب الكفاءات الوطنية في مجال الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الجلسة الحوارية التي عُقدت اليوم الأربعاء، ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 بنسخته الثالثة، تحت عنوان "المهارات الإعلامية بين الشغف والمهنية"، التي أدارها المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية محمد الرزقي، أهمية صقل مهارات الطالب الجامعي لاستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة.

وأوضح من خلالها أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الملك الشلهوب، أنه من الضروري اكتساب الإعلامي للكثير من المهارات كالتصوير، والإعداد، والكتابة، والتصميم، ومهارة التعامل مع المحتوى الرقمي، حتى يكون فعالاً في سوق العمل ليقدم محتوى جيداً، مؤكداً أهمية رغبة الإعلامي في تطوير نفسه في هذه المهارات المكتسبة. صعوبة مواكبة التقنيات الحديثة وأشار إلى أن إدارة الخطط الإعلامية في كليات الإعلام تواجه صعوبة في مواكبة التقنيات الحديثة، مما يؤثر في الكثير من البرامج الأكاديمية، مبيناً أن هناك صعوبة في استقطاب الكفاءات في الجانب المعرفي والمهني والمهاري العملي، حيث يحتاج الخريجون إلى التدريب ونقل المهارات والخبرات في المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص.

من جهته تطرق مدير عام التخطيط والمعايير المهنية في وزارة الموارد البشرية الدكتور خالد الشهراني، إلى أهمية رصد المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، حيث يتم التنسيق بين الجامعات والجهات الحكومية والقطاع الخاص لتدريب طلبة الإعلام بهدف رفع إنتاجية العاملين.

وقال الشهراني: إن رفع المهارات للإعلاميين يجب أن يتواكب مع المعايير المهنية والوظيفية، وكذلك توافر مؤهلات الالتحاق بالعمل الإعلامي.