هيئة بريطانية: مشاهدة انفجار ووميض في جنوب البحر الأحمر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 فبراير 2024, 3:50 مساءً

أعلنت هيئةُ عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم "الأربعاء"، أنها تلقّت معلومات عن مشاهدة انفجار ووميض في جنوب البحر الأحمر على بعد 40 ميلًا بحريًّا غربي الحديدة باليمن. وبيّنت الهيئة في مذكرة أن السفن والطواقم في محيط الانفجار سالمون؛ وفقًا لـ"رويترز". وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد تلقّت في وقت سابق من اليوم، تقريرًا عن نشاط متزايد للطائرات المسيرة على بعد 40 ميلًا بحريًّا غربي مدينة الحديدة اليمنية.

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