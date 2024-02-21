انت الان تتابع شركة "ألفا" تحتفل بيوم التأسيس السعودي بخصم ٢٢% لكافة زبائنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تعلن شركة ألفا لخدمات التشغيل المحدودة ، الشركة الرائدة والمملوكة والمشغلة بالكامل من قبل السعوديين، عن احتفالها بيوم التأسيس السعودي في ٢٢ فبراير بعرض خاص لكافة زبائنها.

وبهذه المناسبة الوطنية الهامة، تقدم شركة ألفا عرضًا سخيًا بنسبة خصم تبلغ ٢٢% على كافة علاماتها التجارية ضمن مطاعمها وتقديراً من الشركة لزبائنها الكرام، الاستفادة من برنامج المكافآت المعروف بـ «سفرة» لتمكين العملاء من هذا الخصم الرائع. ابتداءً من الساعة ٦ مساءً في ٢١ فبراير وحتى ٢٢ فبراير، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجارب فاخرة في الطعام عبر العلامات التجارية المرموقة التابعة لشركة ألفا لخدمات التشغيل المحدودة.

تفخر شركة ألفا بالتزامها بتقديم تجارب طعام استثنائية تمامًا والتي تعكس الطابع السعودي بنسبة 100 % سواء كان الأمر يتعلق بتذوق أجود أنواع اللحوم المشوية في مطعم «ستيك هاوس»، أو الاستمتاع بالمأكولات الإيطالية المفضلة في المملكة في «بياتو»، أو التذوق العميق لنكهات المكسيك الطازجة في «فاير جريل، يمكن للعملاء ألا يتوقعوا شيئاً سوى التميز في مطاعم ألفا.

وقال جوناثان ميم نورو تسكي الرئيس التنفيذي لشركة ألفا نحن مسرورون بالاحتفال بيوم التأسيس السعودي من خلال التعبير عن شكرنا لعملائنا في الشركة، لا نحتفل فقط بمناسبة وطنية بل نسلط الضوء أيضًا على التزامنا بتعزيز الشراكات المحلية والتميز الفني في المملكة» لا تفوتوا هذه الفرصة الحصرية للمشاركة في رحلة طهي تجسد جوانب الضيافة السعودية.