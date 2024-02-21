شكرا لقرائتكم فلكية جدة: اقتران الزهرة والمريخ في سماء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء السعودية ستشهد قبل فجر يوم الخميس 22 فبراير 2024 حدثًا سماويًا رائعًا حيث سيقترن الزهرة بالمريخ.

اقتران الزهرة والمريخ

وأوضحت الجمعية عبر حسابها على منصة إكس: “أن ذلك الحدث سيرصد في اتجاه الأفق الجنوبي الشرقي قبل حوالي ساعة من شروق الشمس”.

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وأشارت فلكية جدة إلى أنه يمكن رؤية الحدث بالعين المجردة حيث سيفصل بينهما حوالي نصف درجة (0.6 درجة قوسية).