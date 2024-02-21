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"أوسبو" يستعرض مجالات التدريب التلفزيونية والإخبارية في "فومكس"

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استعرض اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي "أوسبو"، خلال مشاركته في معرض مستقبل الإعلام " فومكس"، آخر مستجدات الاتحاد الخاصة في مجالات التدريب التليفزيوني والتبادل البرامجي والإخباري والدورات التدريبية.
ويؤكد اتحاد "أوسبو"، من خلال مشاركته في "فومكس" على دوره الريادي لأكاديميته ودورها الهام في التدريب والتثقيف والتعاون بين الاتحادات الأخرى والأعضاء المشاركين.

معرض مستقبل الإعلام

تتمثل أهمية المعرض المتمثلة في بناء شراكات ناجحة تسهم في تطور أعمال المؤسسات الإعلامية محلياً وعالمياً، من خلال استعراض التجارب الإعلامية الحديثة للشركات والخبرات العالمية الرائدة، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، فضلاً عن مواكبة التسارع التقني بالمجال الإعلامي.
ويعد معرض "فومكس" أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط ، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، يجتمعون لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في شتى مجالات الإعلام على مدى أيام المنتدى.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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