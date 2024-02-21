شكرا لقرائتكم خبر عن "أوسبو" يستعرض مجالات التدريب التلفزيونية والإخبارية في "فومكس" والان نبدء بالتفاصيل

معرض مستقبل الإعلام

الدمام - شريف احمد - استعرض اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي "أوسبو"، خلال مشاركته في معرض مستقبل الإعلام " فومكس"، آخر مستجدات الاتحاد الخاصة في مجالات التدريب التليفزيوني والتبادل البرامجي والإخباري والدورات التدريبية.ويؤكد اتحاد "أوسبو"، من خلال مشاركته في "فومكس" على دوره الريادي لأكاديميته ودورها الهام في التدريب والتثقيف والتعاون بين الاتحادات الأخرى والأعضاء المشاركين.تتمثل أهمية المعرض المتمثلة في بناء شراكات ناجحة تسهم في تطور أعمال المؤسسات الإعلامية محلياً وعالمياً، من خلال استعراض التجارب الإعلامية الحديثة للشركات والخبرات العالمية الرائدة، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، فضلاً عن مواكبة التسارع التقني بالمجال الإعلامي.ويعد معرض "فومكس" أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط ، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، يجتمعون لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في شتى مجالات الإعلام على مدى أيام المنتدى.