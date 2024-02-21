شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 3 آلاف مشاركة.. تكريم الفائزين بجائزة المنتدى السعودي للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الفائزون بالجائزة

الدمام - شريف احمد - عقد مساء اليوم الحفل الختامي لأعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 بنسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين في الرياض خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2024.وتضمن الحفل الإعلان عن الفائزين بجائزة المنتدى، والتي احتوت 17 مسارًا وصلت فيها المشاركات إلى أكثر من 3 آلاف مشاركة.وقدمت منصة الحفل الشكر الكبير لكل من ساهم في نجاح الجائزة من محكمين ومجالس أمناء، وكذلك جميع أعضاء لجنة التحكيم الذين كانوا حريصين على تطبيق معايير الاجئزة بجودة عالية لصناعة جيل واعد إعلاميًا.في مسار الحوار الصحفي فاز عنه الصحفي عبد الله عبيان، وفاز في مسار التقرير الصحفي، غازي الحارثي، وفي مسار المقال الصحفي فاز تركي الدخيلوفي فئة الإنتاج المرئي والمسموع، فاز في فئة الأفلام القصيرة شركة التحدث بالعربية، وفي مسار البرامج المرئية فازت هيئة الإذاعة والتلفزيون.وفي فئة الإنتاج العلمي، فاز بمسار الدراسات والبحوث في المجال الإعلامي، رياض بن ناصر الفريجي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.وفي فئة الإعلام الرقمي، فازت وزارة العدل بمسار إعلام منصات التواصل الاجتماعي، وفازت شاهد، بمسار أفضل منصة رقمية في المجال الإعلامي.وفي فئة الابتكار والريادة في المجال الإعلامي، فازت "سدايا" في مسار الابتكار في الاتصال المؤسسي، عن هوية توكلنا الجديدة.وفي مسار المشاريع الريادية في المجال الإعلامي، فاز مشروع ميدياثون، التواصل الحكومي، وفي مسار الابتكار في الإنتاج الإعلامي للقطاع غير الربحي فازت دارة الملك عبد العزيز عن برنامج "أنتمي".