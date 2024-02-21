ضبط متجر إلكتروني ضلّل المتسوقين بجوائز وهمية

أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، عن ضبط متجر إلكتروني قام بتضليل المتسوقين عبر منصة “سناب شات” من خلال الإعلان عن جوائز وهمية.

وبحسب بيان المتحدث باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن حسين، فقد قام المتجر الإلكتروني بعرض جوائز عبارة عن “سبائك ذهبية عيار ٢١”، وجوالات ومبالغ مالية عند التسوق وشراء مستحضرات التجميل. وتبين بعد التحقيق أن السبائك الذهبية كانت بحجم “شريحة الجوال” ومخالفة تماما لما تم الإعلان عنه.

وعلى إثر ذلك، تم استدعاء القائمين على المتجر الإلكتروني وإحالتهم إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم. وتنص المادة الحادية عشر من نظام التجارة الإلكترونية على أنه “يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضا أو بيانا أو ادعاءً كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله”. ويواجه المتجر الإلكتروني عقوبات تصل إلى مليون ريال، وحجب وإغلاق الموقع، والمنع من مزاولة النشاط.