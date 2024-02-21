انت الان تتابع "غانتس": مؤشرات على اتفاق جديد للرهائن وإذا لم يتمّ سنواصل الحرب في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 فبراير 2024, 6:52 مساءً

أفاد "بيني غانتس" عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، اليوم "الأربعاء"، بأن هناك مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم بشأن اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن من غزة في ظلّ محادثات إقليمية للتوصل إلى هدنة في الحرب. وقال "غانتس" في إفادة صحفية بثّها التلفزيون: "هناك محاولات مستمرّة للدفع نحو اتفاق جديد بخصوص الرهائن، وهناك مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم محتمل.. لن نتوقّف عن البحث عن طريقة، ولن نفوت أي فرصة لإعادة بناتنا وأبنائنا إلى الوطن"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الرهائن، سنواصل العمليات خلال شهر رمضان أيضًا".

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