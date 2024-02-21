تطوير قدرات المفتشين في مجال الالتزام البيئي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ورشة عمل عن «تطبيق المتطلبات الدولية لاعتماد نظام التفتيش والمختبرات وفقا للمواصفات القياسية للآيزو»، والعمل على اعتمادها خلال عام. وكشف القائمون على الورشة أن المركز يعمل للحصول على الاعتماد الدولي في مجالات عدة، منها: التفتيش على الضوضاء والتربة، وآخر يخص معايرة الأجهزة، ونقل العينات وفحصها، واعتماد ضمان الجودة للمرافق والمعدات والتقارير البيئية، مشيرين إلى أن ذلك يعد من متطلبات رفع جودة الخدمات والعمليات ذات العلاقة، وتلبية لاحتياجات المستفيدين، وتحقيق مستوى عالمي في مجال الرقابة البيئية.

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