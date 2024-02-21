شكرا لقرائتكم حساب المواطن: لا تفصحوا عن دعم المواشي ضمن الدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لا يتم الإفصاح عن دعم المواشي من ضمن الدخل الخاص بالمستفيد من البرنامج.

جاء ذلك ردًّا من حساب متابعات الخليج 365 على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، مساء اليوم الأربعاء.

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وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أوضح طريقة وخطوات تعديل الدخل للمستفيد الرئيسي في البرنامج.

تعديل الدخل للمستفيد الرئيسي

– الدخول على ملف المستفيد بيانات عامة ومن ثم الضغط على تعديل في خانة الدخل

– تعديل الدخل ومن ثم الضغط على تعديل

– الضغط على حفظ في أسفل الصفحة

إيداع حساب متابعات الخليج 365

وأودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 الأحد 11 فبراير مبلغ 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريالًا.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

استمرار الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.