شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الإعلام.. خبراء يؤكدون أهمية تقديم محتوى مناسب لعقول الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المشاركون في جلسة "مستقبل الإعلام في صناعة المحتوى للأجيال"، ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام، ضرورة تقديم المحتوى الذي يناسب عقول الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمانجا للإنتاج ورئيس تحرير مانجا العربية مانجا عصام بخاري، أن عدد الذين شاهدوا أفلام الرسوم المتحركة في المملكة عام 2022 يصل إلى 23 مليوناً، فيما يصل عدد الذين شاهدوا تلك الرسوم في العالم العربي أجمع إلى 58 مليوناً، وهو ما يشير إلى ضخامة السوق السعودي في هذا المجال.

وأكد أن لدى المملكة الإمكانات لإنتاج هذا المحتوى، بل وتصديره إلى العالم. الألعاب الإلكترونية وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "سبيستون" فايز الصباغ: إن الأطفال يمرون بمراحل مختلفة، واليوم هم انتقلوا من مرحلة الألعاب الإلكترونية إلى الأجهزة اللوحية، وهو ما أثمر عن نمو عقل الطفل قبل أوانه، حيث أصبح الطفل يستوعب أشياء تفوق سنه، وإذا لم يقدم له المحتوى الذي يناسب عقله وليس سنّه، فلا فائدة من هذا المحتوى.

فيما أكد أستاذ الإعلام والاتصال المساعد في قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، الدكتور أحمد المعيدي، أن الشح الكبير في الأعمال المقدمة للطفل، أفقدتها الخصوصية التي كان ينبغي التمتع بها. أعمال ديزني وأشار المعيدي إلى أن هذا الشح دفع الأجيال إلى متابعة الأعمال المقدمة للكبار، وهو ما أثر على عقول الصغار، وجعلهم يعيشون سناً أكبر من سنهم، مما أوجد العنف وأموراً سلبية أخرى بين الصغار، مشدداً على أن هذه الإشكالية يتحملها نتائجها المجتمع بأكمله، ولابد من إيجاد حلول لها.

بدوره قال مدير "ديزني - مينا" تميم فارس: إن الشعبية الكبيرة التي تحظى بها أعمال ديزني في العالم العربي، استدعى من الشركة المزيد من الرقابة على هذه الأعمال، وحذف منها كل ما يخالف العادات والقيم العربية والإسلامية.