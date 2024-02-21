شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الجوف وبلدياتها تكمل الاستعدادات للاحتفال بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

تحسين المشهد الحضري

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها الاستعدادات للاحتفال بيوم التأسيس، من خلال تركيب الأعلام والزينة المضيئة واللوحات الترحيبية وإبراز صور القيادة الرشيدة والعبارات الوطنية، وذلك في الشوارع والميادين والساحات والمواقع العامة.وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات رمزية عميقة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وفي نفوس السعوديين، ويشهد العديد من الفعاليات والمظاهر الاحتفالية بالمنطقة ومحافظاتها من قبل الأهالي والجهات الحكومية والأهلية.وأضاف أن الأمانة حرصت على تنفيذ خطة الاستعدادات منذ وقت مبكر بما يليق بهذه المناسبة والنهضة الشاملة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة ومنطقة الجوف.وأشار إلى تكثيف أعمال النظافة العامة وتحسين المشهد الحضري، وتركيب الأعلام واللوحات والمجسمات الجمالية، بهدف الإسهام في تحقيق أهداف ومعاني الاحتفال بمثل هذه المناسبات التي تعزز اللحمة الوطنية وقيم الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة.