ضياء تنهي معاناة 40 كفيفا بعسير

أطلقت جمعية ضياء للإعاقة البصرية بمنطقة عسير مشروع العمليات الجراحية للمكفوفين «استباق العمى»، لخدمة من هم في أمسّ الحاجة للمساعدة، والذين يعانون من مشاكل في العيون بهدف تحسين حياتهم والحفاظ على بصرهم من التلف والتدهور، وذلك في إطار برامجها ومبادراتها النوعية المقدمة للمستفيدين.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، المهندس عبدالله الوادعي، أن المشروع استهدف المستفيدين الذين يعانون من مشاكل في العيون، بهدف تحسين حياتهم والحفاظ على بصرهم من التلف والتدهور، وذلك لتحقيق الأثر النفسي والصحي للمريض، والأهداف العائدة عليه وعلى أسرته.

وأشار الوادعي إلى أن المشروع استفاد منه 40 كفيفًا بتكلفة 190 ألف ريال، وذلك بدعم من منصة إحسان التي كان لها الدور الكبير في إنهاء معاناة عدد كبير من المستفيدين بالجمعية، والذين كانوا يعانون من مشاكل في العيون أثّرت على جودة حياتهم، وصعّبت عليهم عيش الحياة بشكل مستقر.