تعاون استراتيجي بين وزارة الإعلام وGoogle لدعم التحول الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الإعلام أمس الأول وGoogle عن تعاون استراتيجي لدعم التحول الرقمي لقطاع الإعلام في المملكة، وذلك خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام المنعقد في مدينة الرياض، وتزامنا مع إعلان وزير الإعلام سلمان الدوسري عام 2024 عاما للتحول الإعلامي.

ويضمن التعاون الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المبتكرة والمستدامة لمنظومة الإعلام وسلسلة القيمة بشكل خاص لوسائل الإعلام الإخبارية، وذلك عبر بناء قدرات المنظمات الإخبارية المحلية من خلال تدريب «Google» للصحفيين من مختلف وسائل الإعلام السعودية، في مجالات المهارات الرقمية والمؤسسات الإخبارية، بمن في ذلك القيادات التنفيذية والمديرون ومسؤولو غرف الأخبار.

ويسعى التعاون إلى بناء المعرفة التشريعية والتنظيمية؛ من خلال مشاركة أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بقطاع الإعلام، والتعاون في بناء اللوائح والسياسات، وتطوير سلسلة القيمة في قطاع الإعلام وفق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لا سيما في (غرف الأخبار والمؤسسات الإخبارية).

كما يشمل مجال تدريب وتطوير الكفاءات والمدراء التنفيذين، ودعم الصحفيين السعوديين الشباب الموهوبين والعاملين في قطاع الإعلام، وتنمية قدراتهم الابتكارية، ومهاراتهم الرقمية لتعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم.

ويدعم التعاون تعزيز اقتصاد صناع المحتوى السعوديين، حيث ستقدم «YouTube» دورات تدريبية وإرشادية حول استراتيجية إنشاء الفيديوهات لصناع المحتوى والأخبار.

ويسهم التعاون في بناء الوعي والمسؤولية الشخصية لمستخدمي المحتوى الإعلامي في المملكة من جميع الأعمار، حيث ستسهم في تعليم الأطفال على تطوير سلامتهم والحفاظ عليها عند استخدامهم للإنترنت، وذلك من خلال توسيع برنامج المعرفة الرقمية «أبطال الإنترنت» من Google؛ ليشمل 50,000 طالب تحت سن 13 عاما في جميع أنحاء المملكة، من أجل توفير تجربة أكثر أمانا على الإنترنت للأطفال.

أبرز أهداف التعاون: