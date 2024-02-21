تهيئة طلاب علم النفس الإكلينيكي بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ممثلة بكلية العلوم الطبية والتطبيقية، دفعتها الأولى من طلاب علم النفس الإكلينيكي بدرجة البكالوريوس، والذي يعنى بالممارسات السريرية في العيادات النفسية والمستشفيات ومراكز الإيواء الخاصة بالاضطرابات النفسية والتخلف العقلي والتأهيل.

وأوضح رئيس قسم علم النفس الإكلينيكي بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الزهراني، أن قسم علم النفس الإكلينيكي أحد الأقسام الجديدة بالجامعة، وأن التخصص يأتي ضمن مجموعة من المبادرات المعنية بتطوير وتأهيل وتصحيح الخدمات الصحية النفسية في كل من القطاعات الخاصة، والحكومية، والعسكرية، والاجتماعية التي نفذها المجلس الصحي.

ولفت إلى أن مجال علم النفس الإكلينيكي بالرغم من كونه صحيا بحتا إلا أنه مختلف تماما عن مجال علم النفس التربوي والعلوم الاجتماعية والنظرية، مشيرا إلى أن عدد خريجي القسم لهذا العام سيبلغ 25 طالبا وطالبة.

وبين الزهراني أن الجامعة نفذت برنامجا خاصا شارك فيه مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المختصين لتهيئة طلاب هذا المجال والذي من شأنه مواكبة أحدث مجالات التطور العلمي والمهني وفتح نافذة جديدة لتحصيل ثمرة علمية للوطن تسهم في نهضته وفق رؤية المملكة 2030.