شكرا لقرائتكم خبر رجال أعمال بالطائف: يوم التأسيس استحضار للعمق التاريخي والحضاري للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عدد من رجال الأعمال بالطائف أن ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية يعد استحضارا لتاريخ مجيد وحقبة مهمة في ذاكرة الوطن ومرحلة مهمة في بناء هذا الوطن العظيم.

وأشاروا إلى أن هذه المناسبة الغالية تجسد معاني الوحدة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والعمق الحضاري والتاريخي لبلاد الحرمين الشريفين.

دعائم التوحيد

وقال رجل الأعمال صاحب مصنع الطائف الوطني لمنتجات الألبان تيسير بن خليل الضابط، «إن يوم التأسيس مناسبة وطنية نستذكر فيها منجزات الوحدة وإرساء دعائم الأمن وتوحيد الكلمة لتأسيس دولة عريقة وشعب يعتز بوطنه وقادته وقيمه وتراثه وهويته».

وأضاف «نعيش اليوم مرحلة مشرقة في دولة شامخة بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، حيث يعد يوم التأسيس مهما لإبراز الهوية الوطنية لأبناء المملكة بربطهم معرفيا بالعمق التاريخي والحضاري والإرث الثقافي لوطننا الغالي وتأكيد أن وطننا العظيم الذي تأسس منذ أكثر من 3 قرون ليمتد لتاريخ عريق».

وتابع الضابط «تتواصل مسيرة الاستقرار والتنمية والبناء الحضاري أرضا وإنسانا بقيادة أبنائه الملوك البررة وصولا إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وما تشهده المملكة من تقدم ونهضة واعتزاز المواطنين وفخرهم الكبير بهذه الدولة المباركة وارتباطهم الوثيق بقادتها دليل قاطع على بناء دولة متينة على قواعد راسخة تمتد عبر الزمن».

نهضة شاملة

من جهته أكد مدير عام شركة أبناء سعيد محمد بافيل المحدودة محمد سعيد بافيل، أن يوم التأسيس يمثل ذكرى اعتزاز وفخر بجذور هذه الدولة المباركة وتاريخها العريق وعمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ أكثر من 3 قرون واستذكارا لتلك العلاقة الوثيقة والممتدة بين المواطنين وقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود حتى يومنا هذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يشهد فيه الوطن والمواطن نهضة تنموية شاملة في شتى المجالات.

وأردف «يجسد يوم التأسيس الهوية الوطنية لأبناء المملكة ويكسب الأجيال القادمة معرفة كافة التفاصيل عن شخصية المؤسس وحنكته في بناء هذا الوطن العظيم وإيضاح دوره في وضع اللبنة الأولى لعمقنا التاريخي والحضاري لهذا الكيان الشامخ، ولابد أن يستذكر تفاصيله أبناء المملكة والذي يعكس البعد التاريخي العريق، حيث شهدت المملكة تحولات عظيمة لبناء وطن شامخ يعتز بتاريخه ويفخر برجالاته وثوابته التي قامت على الكتاب والسنة ووصلت بلادنا لمصاف الدول المتقدمة في كافة الأصعدة وإبراز الجذور التاريخية الراسخة لهذه الدولة المباركة و بلغ وطننا مستويات عليا ورفيعة في شتى الجوانب يجعلنا نفخر بماضينا ونعتز بحاضرنا».