قوة اقتصادية وجودة حياة في مملكة طموحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نستحضر في هذا اليوم العمق التاريخي الراسخ والملحمة البطولية التي شهدتها البلاد منذ ثلاثة قرون ماضية.

نحتفي اليوم بذكرى تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، هذا التاريخ الذي نستحضر من خلاله العمق التاريخي الراسخ، والملحمة البطولية التي شهدتها البلاد منذ ثلاثة قرون ماضية، بأثر باق وممتد منذ بداية الدولة السعودية الأولى، مرورا بالدولة السعودية الثانية، وصولا إلى مملكة اليوم برؤيتها الطموحة؛ حيث نعايش تاريخ متجدد من البناء في كافة المجالات التنموية، والذي ينعكس أثره على القوة الاقتصادية، والحياة المعيشية، وجودة الحياة، في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله-.

كما نعتز اليوم بدورنا المحوري في رحلة النماء الوطني، باعتبار قطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات في المملكة، الذي أصبحت بلادنا رائدة فيه على مستوى الشرق الأوسط والعالم، بمتابعة ورعاية ودعم من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حفظه الله.

أدام الله على بلادنا عزها وأمنها وأمانها وأعاد عليها هذه الذكرى ونحن جميعا بخير.