القيادة تتلقى تهاني زعماء العالم بذكرى يوم التأسيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، تهاني القادة والزعماء بمناسبة يوم التأسيس، إذ هنأ ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب التهاني والتمنيات له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة، مشيدا جلالته بهذه المناسبة بما حققته المملكة العربية السعودية على مدى عقود من الزمان من الإنجازات الحضارية والتنموية الشاملة، التي طالت مختلف المجالات والميادين وعززت مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشاد بأواصر العلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو مستمر على كل الأصعدة والمستويات، مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة وتنمية هذه العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والدفع بها بمختلف مسارات العمل والتنسيق المشترك، بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين المتبادلة ويعود بالخير والنفع عليهما.

كما هنأ سلطان عُمان، هيثم بن طارق، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة يوم التأسيس.

وأعرب سلطان عمان عن تهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، داعيا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ونماء ورخاء.

فيما هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنأ نائب أمير دولة قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنأ ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب ولي عهد البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد ولي عهد مملكة البحرين بما حققته المملكة من إنجازات تنموية وحضارية مشرفة على مختلف الأصعدة والمجالات، التي عززت من مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، منوها بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وأخوية متينة تواصل تطورها ونماءها في مختلف المجالات نحو التكامل المنشود، مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم على استمرار توطيد العلاقات المتميزة في مختلف مسارات العمل والتنسيق المشترك، بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين ويعود بالخير والنفع على الجميع.

كما بعث ولي عهد مملكة البحرين برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.