اخبار السعوديه

السفير الأمريكي: أتمنى لجميع السعوديين يوم تأسيس سعيد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم السفير الأمريكي: أتمنى لجميع السعوديين يوم تأسيس سعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هنأ السفير الأمريكي لدى المملكة، مايكل راتني، القيادة والشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس.

تهنئة بيوم التأسيس

ووجه راتني، عبر حساب السفارة الأمريكية في الرياض بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، التهنئة بالقول: أهني مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير والشعب السعودي الصديق بمناسبة يوم التأسيس، وأتمنى لجميع السعوديين يوم تأسيس سعيد.

قد يهمّك أيضاً

كريم بنزيما يسعى لترك بصمته الآسيوية
إنفاذ: إقامة 54 مزادًا لبيع وتصفية 522 عقارًا سكنيًا وتجاريًا

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا