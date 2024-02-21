- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السفير الأمريكي: أتمنى لجميع السعوديين يوم تأسيس سعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - هنأ السفير الأمريكي لدى المملكة، مايكل راتني، القيادة والشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس.
تهنئة بيوم التأسيس
ووجه راتني، عبر حساب السفارة الأمريكية في الرياض بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، التهنئة بالقول: أهني مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الصديق بمناسبة يوم التأسيس، وأتمنى لجميع السعوديين يوم تأسيس سعيد.
قد يهمّك أيضاً