شكرا لقرائتكم السفير الأمريكي: أتمنى لجميع السعوديين يوم تأسيس سعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هنأ السفير الأمريكي لدى المملكة، مايكل راتني، القيادة والشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس.

تهنئة بيوم التأسيس

ووجه راتني، عبر حساب السفارة الأمريكية في الرياض بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، التهنئة بالقول: أهني مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الصديق بمناسبة يوم التأسيس، وأتمنى لجميع السعوديين يوم تأسيس سعيد.